Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка

Глава кабмина РФ рассказал о новом указе президента.

Введенные российским государством на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят властям сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости внутреннего рынка и снизить возможности для финансовых спекуляций. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном совещании с членами правительства сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможность для финансовых спекуляций. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава государства Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на полгода для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в стране. При этом отдельные предприятия будут обязаны представлять в Центробанк РФ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке..

Мишустин высказался об инновационном потенциале России.

Фото и видео: Правительство России