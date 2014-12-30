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Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка

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Глава кабмина РФ рассказал о новом указе президента.

Введенные российским государством на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят властям сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости внутреннего рынка и снизить возможности для финансовых спекуляций. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном совещании с членами правительства сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможность для финансовых спекуляций.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава государства Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на полгода для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в стране. При этом отдельные предприятия будут обязаны представлять в Центробанк РФ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке..

Мишустин высказался об инновационном потенциале России.

Фото и видео: Правительство России

Теги: валютное правило, кабмин, михаил мишустин, репатриация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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