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Мишустин высказался об инновационном потенциале России

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Глава кабмина РФ обратился к участникам IX форума "Микроэлектроника-2023".

Государство обладает большим инновационным потенциалом, а российские ученые создают востребованные решения на основе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, новых материалов. Соответствующее заявление в видеообращении к участникам IX форума "Микроэлектроника-2023" сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник полагает, что у власти остаются возможности для того, чтобы наладить полный цикл производства изделий для различных сфер экономической системы. Эксперт добавил, что развитие электронной промышленности имеет стратегическое значение в современных условиях. От достижений будет зависеть национальная безопасность и технологический суверенитет.

Россия обладает большим инновационным потенциалом.У нас достаточно возможностей, чтобы наладить полный цикл выпуска изделий для сфер экономики. Среди них – энергетика и строительство, финансовый сектор, транспорт и связь.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил, что в 2022 году глава государства Владимир Путин объявил Десятилетие науки и технологий. Основной целью проекта является вовлечение исследовательских организаций и инвестиционных фондов в реализацию важнейших задач страны.

Мишустин: оборот производителей радиоэлектроники в РФ превысил 932 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: инновации, кабмин, михаил мишустин, технологический суверенитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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