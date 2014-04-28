Мишустин: оборот производителей радиоэлектроники в РФ превысил 932 млрд рублей

Глава кабмина РФ оценил важность радиоэлектроники в стране.

Оборот отечественных производителей радиоэлектроники за первое полугодие 2023 года в стране превысил 932 млрд рублей. Такой показатель на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующее заявление председатель правительства Михаил Мишустин сделал в видеообращении, опубликованного для участников и организаторов IX форума "Микроэлектроника-2023". Чиновник пояснил, что кабинет министров значительное внимание уделяет созданию комфортных условий для профильных компаний. В частности, власти расширяют меры государственной поддержки, обеспечивают отрасль финансированием и льготными кредитами.

Благодаря принятым мерам оборот производителей радиоэлектроники за первое полугодие увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И превысил 932 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ напомнил коллегам о том, что за счет налоговых преференций за прошлый год профильные организации сэкономили почти девять миллиардов рублей. А по страховым взносам сумма превысила шесть миллиардов рублей. Эти средства компании теперь могут направить на развитие своего бизнеса и запуск новых проектов.

Кабмин готов оперативно реагировать на запросы АПК в нынешних условиях.

Фото и видео: Правительство России