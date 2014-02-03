Кабмин готов оперативно реагировать на запросы АПК в нынешних условиях

Михаил Мишустин рассказал о господдержке отечественных аграриев.

Российское правительство готово оперативно реагировать на запросы агропромышленного комплекса страны в нынешних условиях. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании выставки "Золотая осень" сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник прокомментировал реакцию сельскохозяйственной отрасли после того, как Центробанк РФ изменил ключевую ставку.

Правительство продолжает внимательно отслеживать ситуацию в агропроме, и мы готовы оперативно реагировать на запросы отрасли. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что в федеральном бюджете на краткосрочные и инвестиционные кредиты отечественным аграриям по ставке до пяти процентовв текущем году власти предусмотрели 158 млрд рублей. Однако позже кабинету министров стало понятно, что для отрасли нужны более существенные меры. При поддержке президента Владимира Путина правительство за сентябрь направило дополнительные ассигнования - порядка 55 млрд рублей.

Мишустин: урожай зерновых в РФ может составить 130 млн тонн.

Фото и видео: Правительство России