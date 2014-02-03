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Мишустин: урожай зерновых в РФ может составить 130 млн тонн
Сегодня, 16:30
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Мишустин: урожай зерновых в РФ может составить 130 млн тонн

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Глава Кабмина РФ рассказал о том, что рекорда в этом году не будет.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что урожай зерновых на территории  страны в 2023 году может составить 130 миллионов тонн. Чиновник в рамках выступления на пленарной сессии выставки "Золотая осень" пояснил, что речь идет не о рекордном показателе, но о весомых значениях. Эксперт подчеркнул, что базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности властями достигнуты, а некоторые даже превышены. В последнем случае речь идет о зерне, сахаре, растительном масле, мясе и рыбе.

Рекордного урожая зерновых - как в прошлом году - мы, наверное, не ожидаем. Уборочная кампания еще не везде завершенаю То есть хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: Россия должна становиться конкурентоспособным экспортером технологий.

Фото и видео: Правительство России

Теги: зерно, михаил мишустин, урожай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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