Мишустин: урожай зерновых в РФ может составить 130 млн тонн

Глава Кабмина РФ рассказал о том, что рекорда в этом году не будет.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что урожай зерновых на территории страны в 2023 году может составить 130 миллионов тонн. Чиновник в рамках выступления на пленарной сессии выставки "Золотая осень" пояснил, что речь идет не о рекордном показателе, но о весомых значениях. Эксперт подчеркнул, что базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности властями достигнуты, а некоторые даже превышены. В последнем случае речь идет о зерне, сахаре, растительном масле, мясе и рыбе.

Рекордного урожая зерновых - как в прошлом году - мы, наверное, не ожидаем. Уборочная кампания еще не везде завершенаю То есть хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: Россия должна становиться конкурентоспособным экспортером технологий.

Фото и видео: Правительство России