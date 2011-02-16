Мишустин: Россия должна становиться конкурентоспособным экспортером технологий

Глава кабмина РФ рассказал о работе по технологическому суверенитету.

Россия должна не просто замещать иностранные технологии, но и добиваться такого развития отечественных решений, чтобы они были востребованы за границей. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что кабинет министров делает акцент на развитие внутреннего производства. Санкционное давление дало понять многим мировым участникам, что важно сохрани ть собственный технологический задел, в противном случае они легко могут остаться "за бортом", почувствовать дефицит комплектующих и тваров.

Цель - не просто заместить импортные технологии, ставшие недоступными в условиях санкций. Важно вывести отечественные компании на уровень, позволяющий быть не только "импортозаместителями", а главное - конкурентоспособными экспортерами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил участника мероприятия о том, что власти страны предусмотрели стимулирование выпуска критически значимой продукции. Особеон внимание кабмином уделяется электронной, радиоэлектронной, химической промышленности, станкостроению, транспортному и энергетическому машиностроению; укреплению технологического и кадрового суверенитета.

Мишустин заявил, что Россия должна становиться конкурентоспособным экспортером технологий.

Фото и видео: Правительство России