Мишустин указал на важную роль грамотной финансовой политики в восстановлении экономики

Глава кабмина РФ рассказал о бюджете на 2024-26 года.

Большую роль в восстановлении российской экономической системы сыграл ответственный подход правительства страны к финансовой политике, в частности - сбалансированность государственного бюджета. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что на прошлой неделе кабинету министров удалось утвердить проект бюджета на следующие три года. В ближайшее время документ будет отправлен на изучение депутатам Государственной Думы.

Немалую роль сыграл и ответственный подход к финансовой политике. Прежде всего - сохранение сбалансированности федерального бюджета. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин рассказал гражданам о том, что доходная составляющая федерального бюджета была значительно увеличена, а это в свою очередь позволит властям профинансировать больше расходов, гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед населением и обеспечить развитие экономических процессов, основанных на собственном потенциале и ресурсах РФ.

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Фото и видео: Правительство России