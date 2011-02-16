РФ может запустить трансграничные расчеты на базе блокчейна и цифровых активов

Глава кабмина РФ призвал облегчить движение капитала в стране.

Москва может запустить трансграничные финансовые расчеты на базе блокчейна и цифровых активов. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник объяснил участникам мероприятия, что данная мера, как и прочие, дадут стране новые возможности для привлечения иностранных инвестиций. В свою очередь вложения существенно облегчат движение капитала.

Сейчас работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы, в рамках которого будут проанализированы правовые и технические аспекты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: Россия будет добиваться более широкого использования рубля в мире.

Фото и видео: Правительство России