Мишустин: Россия будет добиваться более широкого использования рубля в мире

Глава кабмина РФ рассказал о работе по нацвалютам.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заметил, что страна будет добиваться более широкого использования рубля на геополитической арене. Соответствующее заявление чиновник в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума. В частности, такого прогресса власти планируют достичь за счет проведения финансовых операций в национальных валютах.

Планируем ускорить переход к более широкому использованию рубля. Расширяем сеть прямых корреспондентских счетов между банками России и дружественных стран в нацвалютах и список валют дружественных государств, которыми торгуют на Московской бирже. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: граждане смогут сами решать, пользоваться ли цифровым рублем или "бумажным".

Фото и видео: Правительство России