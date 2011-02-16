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Мишустин: Россия будет добиваться более широкого использования рубля в мире

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Глава кабмина РФ рассказал о работе по нацвалютам.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заметил, что страна будет добиваться более широкого использования рубля на геополитической арене.  Соответствующее заявление чиновник в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума. В частности, такого прогресса власти планируют достичь за счет проведения финансовых операций в национальных валютах.

Планируем ускорить переход к более широкому использованию рубля. Расширяем сеть прямых корреспондентских счетов между банками России и дружественных стран в нацвалютах и список валют дружественных государств, которыми торгуют на Московской бирже.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: граждане смогут сами решать, пользоваться ли цифровым рублем или "бумажным".

Фото и видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, московская биржа, нацвалюты, рубль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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