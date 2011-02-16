Мишустин: Россия будет добиваться более широкого использования рубля в мире

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заметил, что страна будет добиваться более широкого использования рубля на геополитической арене. Соответствующее заявление чиновник в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума. В частности, такого прогресса власти планируют достичь за счет проведения финансовых операций в национальных валютах.
Планируем ускорить переход к более широкому использованию рубля. Расширяем сеть прямых корреспондентских счетов между банками России и дружественных стран в нацвалютах и список валют дружественных государств, которыми торгуют на Московской бирже.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин: граждане смогут сами решать, пользоваться ли цифровым рублем или "бумажным".
Фото и видео: Правительство России
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