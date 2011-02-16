Мишустин: граждане смогут сами решать, пользоваться ли цифровым рублем или "бумажным"

Глава кабмина РФ рассказал о возможностях финансовых расчетов в стране.

Российские граждане смогут сами решать, пользоваться ли им цифровым рублем или рассчитываться "бумажным" видом денежных средств. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник напомнил участникам мероприятия о том, что с августа 2023 года по стране стартовал пилотный проект цифрового рубля.

В августе этого года стартовал "пилот" цифрового рубля. Важно, что выбор, каким платежным инструментом пользоваться, - наличными, картой, СБП или цифровым рублем - будет всегда оставаться за конкретным человеком. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: Россия может проводить финансовые расчеты, несмотря на санкции.

Фото и видео: Правительство России