Мишустин: Россия может проводить финансовые расчеты, несмотря на санкции

Глава кабмина РФ рассказал о работе СБП и карты "Мир".

Россия может проводить финансовые расчеты как внутренние, так и внешние, несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник обратил внимание участников мероприятия на то, что Центробанк обменивается сведениями не только с отечественными компаниями, но также и иностранными партнерами из 15 государств. В кабинете министров добавили, что в РФ также динамично развивается система быстрых платежей. Сегодня россияне используют как для переводов, так и для оплаты товаров и услуг.

Безусловно, важную роль в успешной адаптации к санкциям сыграла отечественная финансовая система. На базе "Мира" реализуется не только платежный, но и нефинансовый функционал. Это социальные и транспортные карты, электронные сертификаты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

РФ рассчитывает, что зарубежные инвесторы вернутся на российский рынок.

Фото и видео: Правительство России