РФ рассчитывает, что зарубежные инвесторы вернутся на российский рынок

Михаил Мишустин рассказал о том, что прагматизм возобладает над предпринимателями из-за границы.

Российское правительство рассчитывает на то, что зарубежные инвесторы вернутся на рынок страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что "свято место пусто не бывает". Он пояснил, что многие бизнесмены были вынуждены уйти из России из-за санкционного давления их же собственных властей. Однако Москва полагает, что прагматизм возобладает над ситуацией.

Знаем, что многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в нашей стране, видели, что они в этом заинтересованы. Ценим их усилия и с пониманием относимся к ситуации, в которой они оказались из-за действий собственных властей. Кто-то все-таки был вынужден уйти из России. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник указал коллегам, что те, кто покинул российский рынок, в результате освободили нишу для других игроков и поставщиков, а также дополнительно дали возможность менее раскрученным брендам проявить себя.

Мишустин: экономика проходит масштабную трансформацию.

Фото и видео: Правительство России