Глава кабмина РФ оценил показатели страны в условиях санкций.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что отечественная экономическая система сейчас проходит масштабную трансформацию. В ходе своего выступления на пленарной сессии Московского финансового форума чиновник заметил, что прогнозы, предрекавшие глубокое падение экономики РФ из-за санкционного давления, не сбылись. Он добавил, что перемены связаны с разрывом отношений с коллективным Западом, однако наиболее сложный период уже позади.

Российская экономика проходит через масштабную трансформацию, односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт обратил обратил внимание коллег на то, вм прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении на Москву валовый внутренний продукт просядет всего на два процента. В кабинете министров видят стабильную ситуацию на рынке труда, а также высокие темпы инвестирования. Михаил Мишустин считает, что у бизнеса получилось адаптироваться к новым вызовам и вернуться к устойчивому росту показателей. В ряде отраслей выпуск продукции вовсе превысил прошлые значения. Единственным исключением в текущий момент является нефтегазовый сектор, которому нужно больше времени.

Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг.

Фото и видео: Правительство России