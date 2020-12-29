Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг

Глава кабмина оценил задачи, стоящие перед ФАС РФ.

Потребительский спрос на отечественные товары будет расти, поэтому граждане должны быть защищены от недобросовестных товаров и услуг. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским российский премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что профильное ведомство должно надежно и эффективно работать в целях безопасности клиентов, чтобы компании не могли продавать продукцию и услуги по завышенной стоимости.

Очевидно, что спрос на отечественные товары растет и будет расти. В связи с этим ценообразование очень важный фактор. Наши потребители должны быть надежно защищены от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. ФАС в этом смысле барьер к недобросовестности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Действия ФАС позволили фонду "Круг добра" сэкономить в 2023 году 8,6 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России