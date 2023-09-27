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Действия ФАС позволили фонду "Круг добра" сэкономить в 2023 году 8,6 млрд рублей

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Максим Шаскольский рассказал о работе по обеспечению тяжелобольных детей лекарствами и медицинскими изделиями.

Участие Федеральной антимонопольной службы в переговорах между фондом "Круг добра" и отечественными фармацевтическими компаниями позволило снизить цены на ряд дорогостоящих лекарственных препаратов в среднем на 49 процентов. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сделал руководитель ФАС Максим Шаскольский. Чиновник объяснил коллеге, что экономия для государства составила порядка 8,6 млрд рублей..

В 2023 году ФАС России продолжила участие в переговорах между фондом "Круг добра" и фармацевтическими производителями о поставках незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов. Нам удалось снизить на ряд дорогостоящих лекарственных препаратов цены.

Максим Шаскольский, глава ФАС

Эксперт подчеркнул, что снижение стоимости на закупаемые фондом медикаменты и препараты позволяет обеспечить детей с тяжелыми заболеваниями необходимым объемом помощи. 

ФАС получает большое количество обращений из-за тарифов на сотовую связь.

Фото и видео: Правительство России

Теги: круг добра, максим шаскольский, михаил мишустин, фас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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