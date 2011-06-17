Муниципальные практики Ленобласти представят на всероссийском конкурсе

Региональный этап соревнований органов местного самоуправления пройдёт до 30 июня.

Региональный этап отбора лучших муниципальных практик от городских и сельских поселений Ленинградской области для участия во всероссийском конкурсе продлён до 30 июня, сообщает пресс-служба Правительства области.

Побороться за дотации - которые составляют от 10 до 50 миллионов рублей для городских поселений и от 3 до 20 миллионов для сельских, - ленинградские органы местного самоуправления смогут в нескольких номинациях: градостроительная политика и развитие ЖКХ, экономическая политика и управление финансами муниципалитетов; развитие локального общественного самоуправления и получение обратной связи от населения; укрепление межнационального мира и согласия, решение вопросов в сфере национальной политики, а также внедрение цифровых технологий.

Помимо этого, победители смогут поделиться своими практиками и успешным опытом с другими регионами России. Конкурс проводится с 2017 года, в нынешнем году на победу в каждой из номинаций могут рассчитывать пять представителей местного самоуправления, всего будет 50 победителей.

В 2020-м году победителем от городских поселений стал город Когалым с Комитетом по внедрению технологий бережливого производства.

На региональном этапе в Ленинградской области в 2020-м году победило Винницкое поселение с веппским праздником "Древо жизни", признанным лучшей муниципальной практикой в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия".

Недавно в Подпорожском районе волонтеры высадили более полутора тысяч елей в форме древнего символа "Алатырь".

Фото: Вепсский центр фольклора в соцсети ВКонтакте