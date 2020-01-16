Геоглиф в Ленобласти будет видно из космоса

Древний символ величиной с футбольное поле создали волонтеры в Подпорожском районе.

Лесной попечительский совет Forest Stewardship Council показал видео земляного узора - геоглифа, созданного усилиями 40 волонтеров на берегу Гонгинского озера возле деревни Великий Двор. Диаметр узора, повторяющего древний символ "Алатырь", составляет 55 метров. В борозды было посажено порядка 1500 саженцев ели, которые, вырастая, будут формировать узор своими кронами.

Алатырь, восьмиконечная звезда в круге, символизирует силу жизни и является во многих культурах мощным оберегом. Создатели рассчитывают, что таким образом им удастся не только сохранить память о культурном наследии, но и помочь жителям деревни Гонгиничи, которых остаётся около полутора десятков человек. Саженцы предоставил местный лесопитомник.

По всему миру геоглифы охраняются как значимые объекты культурного и исторического наследия. За осквернение геоглифа в Чили петербуржцев отправили под суд.