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На Синявинских высотах палили траву и сожгли геоглиф "Искра"

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Для восстановления геоглифа нужно высадить новые саженцы 1,5-2 метра с формировавшейся корневой системой. Сейчас идёт поиск возможных меценатов.

На Синявинских высотах в Кировском районе палили траву и по неосторожности сожгли геоглиф "ИСКРА". Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

Сосны в форме букв ИСКРА были высажены волонтерами в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда в память о наступательной военной операции.

Команда проекта "Искра Ленинградской области" под руководством Павла Прокофьева уже ищет возможные решения проблемы. Грантовый проект завершён, но команда не хочет бросать начатое и доведёт инициативу до конца.

Погибло около 400 саженцев. Причем, судя по ямкам, часть саженцев кто-то экспроприировал ранее. Видимо на Новый год кто-то решил сэкономить на елочном базаре. Отдельная история с выломанным какими-то вандалами информационным щитом. Кому он помешал – не представляю.

Павел Прокофьев

Для восстановления геоглифа нужно высадить новые саженцы 1,5-2 метра с формировавшейся корневой системой. Сейчас идёт поиск возможных меценатов – требуется закупить около 400 саженцев.

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Фото: ВКонтакте/ Паша Прокофьев

Теги: геоглиф, операция искра, синявинские высоты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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