В Ленобласти отремонтируют трассу к Синявинским высотам

Ремонтные работы стартуют в середине июля.

В Кировском районе Ленинградской области будет проведен ремонт дорог, ведущих к Синявинским высотам. Решение о начале работ было принято губернатором Александром Дрозденко.

Ремонтные работы стартуют в середине июля. Планируется уложить новый асфальт на участке протяженностью более восьми километров, укрепить обочины, установить необходимые дорожные знаки и нанести разметку.

Помимо этого, будет обустроена парковка у мемориальной рощи-геоглифа "Искра".

Ранее мы сообщили о том, что с 13 по 17 мая в Выборгском районе Ленобласти будут слышны взрывы.

Фото: Telegram / Dorogi_lo