С 13 по 17 мая в Выборгском районе Ленобласти будут слышны взрывы

Это связано с плановыми работами на карьерах, находящихся в пределах муниципалитета.

Жителей Выборгского района ожидают звуки взрывов. Это связано с плановыми работами на карьерах, находящихся в пределах муниципалитета. Информация об этом появилась сегодня, 12 мая, в пресс-службе администрации.

С 13 по 17 мая работы по добыче полезных ископаемых будут проходить на карьерах рядом с Каменногорском. В течение этих дней, с 10:00 до 17:00, гражданам запрещено находиться на промышленных площадках, где будут проводиться работы, и в радиусе 700 метров вокруг них.

Также 15 мая масштабные взрывные работы запланированы в карьере "Эркиля" недалеко от Выборга. В этот день запрещено находиться на данной территории с 08:00 до 18:00, аналогичное правило действует для опасной зоны вокруг промышленной площадки (700 метров).

Фото: Pxhere