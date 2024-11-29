Более 500 поисковиков собрались на открытие "Вахты Памяти" в Ленобласти

В течение месяца поисковые отряды будут работать на местах боев за Ленинград.

На Синявинских высотах Ленинградской области торжественно открыли поисковую экспедицию "Вахта Памяти-2025", которая дала старт масштабным мероприятиям к 80-летию Победы в регионе. Более 500 поисковиков и волонтёров со всей России собрались на церемонии, где возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания и установили новые мемориальные плиты.

Особое внимание участников привлекло открытие памятника преподавателям и курсантам Ленинградского военно-ветеринарного училища на мемориальном комплексе "Невский пятачок". Монумент, созданный на средства сотрудников современной ветеринарной службы, увековечил память бойцов 11-й отдельной стрелковой бригады.

В рамках акции "Сад памяти" у памятника девушкам-лесорубам блокадного Ленинграда высадили 80 сливовых деревьев - по одному за каждый мирный год после войны. Еще одним значимым событием стало освящение закладного камня будущей часовни Казанской Божией Матери.

В течение месяца поисковые отряды будут работать на местах боев за Ленинград, чтобы восстановить имена павших героев. Завершится "Вахта Памяти" 9 мая 2025 года торжественной церемонией закрытия.

Ранее Piter.TV сообщал, что дорожники высадили "Аллею Памяти" на Южной широтной магистрали.

Фото: Telegram / "Админка Ленобласти"