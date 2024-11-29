Поисковики из Казахстана отправились на Синявинские высоты для поиска погибших солдат

Экспедиция продлится 15 дней.

Поисковый отряд "Мемориальная зона" из Казахстана начал 47-ю экспедицию на Синявинские высоты в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны сражались казахстанские 310-я и 314-я стрелковые дивизии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

В состав экспедиции, которая продлится 15 дней, вошли восемь ветеранов поискового движения в возрасте от 57 до 82 лет. Командир отряда Майдан Кусаинов отметил, что, несмотря на сложные условия (ежедневные 30-километровые переходы по болотам), участники считают свою работу святым долгом перед павшими воинами.

Перед отправкой в Россию поисковикам устроили торжественные проводы в Национальном военно-патриотическом центре Вооружённых сил Казахстана.

Напомним, что в годы войны из Казахской ССР было призвано более 1,2 миллиона человек, около 500 из которых удостоены звания Героя Советского Союза. Поисковый отряд "Мемориальная зона" ведёт свою работу уже почти 50 лет, возвращая имена погибшим солдатам.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские поисковики нашли 85 останков воинов Красной Армии.

Фото: gov.kz