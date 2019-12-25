В Ленинградской области осмотрели место крушения советского самолета времен войны

Экспедиция длилась с 4 по 6 октября и собрала более 50 поисковиков.

На прошедших выходных в Ленинградской области проводилась поисковая экспедиция "Небо Родины". Эксперты исследовали район крушения советского самолета времен Великой Отечественной войны.

Экспедиция длилась с 4 по 6 октября и собрала более 50 поисковиков. В мероприятии участвовали команды из различных районов Ленинградской области, а также из Санкт-Петербурга, Карелии и Красноярского края.

По словам представителей Поискового движения Санкт-Петербурга, участников экспедиции "Небо Родины" объединяет общее увлечение темой авиации. Помимо поисковых работ, участникам предложили посетить образовательные семинары по военной археологии.

Важно отметить, что проект "Небо Родины" включает не только поисково-исследовательские работы. Его участники организуют экскурсии по местам боевой славы, устанавливают мемориальные знаки на местах гибели пилотов Ленинградского и Волховского фронтов и обучают молодежь основам авиационного поиска.

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Фото: Поисковики Санкт-Петербурга