Петербургские поисковики нашли 85 останков воинов Красной Армии

Из них шестерых найденных удалось идентифицировать.

Поисковики Санкт-Петербурга закрыли сезон поисковых работ, организованных в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти". В этом году от Северной столицы в акции участвовал 51 поисковый отряд из 833 человек, – рассказывают в пресс-службе Администрации Петербурга.

Поисковое движение выполняет очень важную миссию – возвращает нам имена павших героев, сохраняет память о важнейших страницах истории. Деятельность поисковиков – часть работы по патриотическому воспитанию молодежи. Места минувших сражений помогают осознать подвиг, совершенный нашими предками во имя свободы и независимости Родины Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На территории города удалось обнаружить 85 останков воинов Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны. При этом только шестерых найденных удалось идентифицировать. Работы велись в Колпинском, Петродворцовом, Красносельском и Пушкинском районах Северной столица, а также на территории Ленобласти и Республики Карелия.

Участники "Вахты Памяти" получили отличительные знаки за заслуги в поисковой деятельности. На днях аналогичную награду утвердили власти Ленинградской области.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга