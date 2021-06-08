Власти Ленобласти учредили награду за заслуги в поисковой деятельности

Знак отличия смогут получить исследователи неизвестных воинских захоронений.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко учредил новый региональный знак отличия "За заслуги в поисковой работе". Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Администрации Ленобласти.

Награду смогут получить жители региона, которые занимаются поиском утерянных или неизвестных военных захоронений, а также установлением имен погибших военных. Ежегодно такой отличительный знак смогут получать до 10 человек.

Каждый год в Ленобласти к поисковой работе привлекаются около 2000 человек из более, чем 25 регионов России. В течение сезона проходит не менее 45 торжественно-траурных церемоний перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году поисковики подняли и перезахоронили 2386 воинов Красной Армии. Администрация Ленинградской области

Сегодня в Петербурге чествовали морских пехотинцев, профессиональный праздник которых отныне будет отмечаться 27 ноября.

Фото: Администрация Ленинградской области