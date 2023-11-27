В Петербурге чествовали морских пехотинцев

27 ноября законодательно стал Днем морской пехоты в России.

В Санкт-Петербурге в утвержденный сегодня государственный праздник прошло торжественное чествование морских пехотинцев. Военных от имени главы города с профессиональным днем поздравил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, – следует их сообщения в его Telegram-канале.

История Морской пехоты — неотъемлемая часть боевой летописи Вооруженных Сил России. 27 ноября 1705 года генерал-адмирал Федор Головин по указанию императора Петра 1 приступил к формированию специального "полка морских солдат". Благодаря самоотверженному труду, мужеству и героизму многих поколений россиян, сегодня на берегах Балтики создан морской бастион нашего Отечества. Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Заместитель губернатора напомнил о подвиге "Черных беретов", которые защищали блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны, а также о родившемся тогда лозунге морпехов: "Где мы – там победа!". Сегодня, как отметил Эргашев, боевые традиции морской пехоты прошлого продолжаются на фронте специальной военной операции.

Хочу выразить всем морским пехотинцам глубокую признательность за ратный труд. Уверен, что и впредь морская пехота будет достойным продолжателем героических традиций российского воинства. Желаю крепкого здоровья, силы духа, благополучия, любви и поддержки близких людей. Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, что День морской пехоты был учрежден сегодня Президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее проект нового профессионального праздника был принят в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram