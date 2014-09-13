Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем морской пехоты

История морской пехоты насчитывает более трех веков.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем морской пехоты. Глава Северной столицы пожелал всем причастным к празднику успехов и побед, сообщили в пресс-службе Смольного.

В понедельник, 27 ноября, отмечается День морской пехоты. С праздником военных и ветеранов поздравил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что история морской пехоты насчитывает более трех веков. Первый полк морских солдат создал император Петр Великий еще в 1705 году. Морские пехотинцы проявили себя в битве при Гангуте, в сражениях Федора Ушакова, в Отечественной войне 1812 года, в обороне Севастополя в годы Крымской войны. Кроме того, россияне помнят, как отважно пехота защищала Ленинград, Кронштадт и Ораниенбаум во время Великой Отечественной войны.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербурженок поздравили с Днем матери.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов