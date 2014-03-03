Петербурженок поздравили с Днем матери

Губернатор напомнил, что год назад по решению президента восстановлено звание "Мать-героиня".

В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. 26 числа губернатор Александр Беглов поздравил жительниц Петербурга с праздником.

Градоначальник отметил, что в этом году День матери празднуется с "особыми чувствами", поскольку президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении Года семьи в России.

Мама всегда была основой семьи. Главная ответственность за здоровье, счастье и судьбу ребенка всегда лежала ней. Мама всегда рядом, она радуется успехам, помогает, поддерживает в трудной ситуации. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, губернатор напомнил, что год назад по решению президента восстановлено звание "Мать-героиня". В числе первых, кто его удостоен, – петербурженка Ирина Скрипко, воспитавшая 13 детей.

В пресс-службе петербургского Роспотребнадзора сообщили, что неофициальным символом Дня матери является незабудка, а в МЧС рассказали об истории 7-летнего мальчика Сергея, который мечтал посмотреть на пожарные машины и поближе познакомиться с пожарным делом. В преддверии праздника он побывал в старейшем музее страны пожарного дела, находящегося в Северной столице, где прочел стих с признанием маме.

Видео: МЧС Петербурга