Поисковики нашли родственников погибшего в Ленобласти красноармейца

У павшего в боях за Ленобласть бойца нашлась внучка.

Участникам поискового отряда из Пензы, обнаружившим в 2007 году году останки бойца Красной Армии, удалось разыскать его здравствующих родственников. Лариса Казакова, председатель регионального отделения Поискового движения в городе Пенза, рассказала, что личность бойца была установлена по медальону с указанием адреса и имени жены, а с поиском родных помогли члены Лопатинского сельсовета Лопатинского района Пензенской области. Именно в этом районе находилась малая родина павшего бойца - село Буденовка.

Уроженец Буденовки, Борисов Яков Иванович, служил пулеметчиком и пропал без вести в 1941 году. Поисковикам удалось связаться с его внучкой, и родственники отправились в Ленинградскую область, где находится могила бойца, чтобы поучаствовать в передаче медальона и почтить память красноармейца.

Недавно в Ленобласти, где проходили ожесточенные бои с фашистскими захватчиками, на останки бойцов Красной Армии натолкнулся житель Ексолово.

Фото: Pixabay