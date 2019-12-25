Стало известно, чьи кости нашли в мешке в Колтушах

17 апреля в лесу житель деревни Ексолово нашел в лесу мешочек с останками.

Останки, найденные в мешке на лесной тропинке, принадлежат бойцам Красной армии. Об этом сообщили на канале "78.ru" 18 апреля.

Поисковик отряда "Северное сияние" Павел Тихомиров отметил, что эти захоронения были обнаружены еще в 2019-м году. В связи с пандемией пришлось остановить работы по раскопкам, и специалисты сделали временное захоронение. По словам поисковика, место, где находились кости, было ограждено красной ленточкой, рядом лежала опознавательная табличка. Однако после оттепели все это пропало, появился мусор.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в субботу, 17 апреля, в полицию обратился житель деревни Ексолово. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что нашел мешок с костями в 100 метрах от лесной дороги в Колтушах.

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