Администрация Ленобласти останавливает стройку на месте захоронения в поселке Тельмана

На участке обнаружения захоронений времен ВОВ идут следственные действия.

Заместитель председателя Правительства Ленобласти Владимир Цой направил письмо в Прокуратуру Ленобласти с просьбой предпринять необходимые шаги для предотвращения земляных работ на месте обнаружения захоронений времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана Тосненского района, извлечения останков и идентификации похороненных. Юридической оценки также требуют действия собственников земли и организаторов строительства, препятствовавших извлечению останков и игнорировавших попадавшиеся им при раскопках фрагменты костей.

В данный момент администрация Ленобласти предпринимает меры по пресечению строительных работ на территории найденного воинского захоронения, на участке ведутся следственные действия и уже возбуждено уголовное дело - в том числе по факту надругательства над останками павших и местами захоронений.

Задержан неизвестный, назвавшийся собственником земли, и несколько лиц кавказской национальности, ранее не пускавших на территорию поисковиков. Процессуальные меры и последствия определят результаты судебных медико-криминалистических экспертиз, отмечают "Невские новости". Закон запрещает использование мест захоронения до истечения 20 лет с момента перезахоронения останков - по этой причине собственники предпочитают не уведомлять об обнаруженных захоронениях органы местного самоуправления.

Участники поисковых отрядов "Высота", "Колпинский рубеж" и "Доблесть" прибыли на место строительства 4 июня. На данном участке Тосненского района ведутся строительные работы фирмой "Эврика", против которой поисковики и активисты поискового движения ведут давнюю борьбу, обвиняя ее владельца Юрия Мацко в регулярном надругательстве над обнаруженными останками и препятствовании допуску поисковиков на места боев, где нынче ведется строительство.

Фото: Александр Мохнаткин / ВКонтакте