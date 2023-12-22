На Синявинских высотах восстановили геоглиф "Искра"

Ранее около 400 саженцев погибли во время пала травы.

На Синявинских высотах в Кировском районе Ленобласти 8 мая восстанавливают геоглиф "ИСКРА". Об этом рассказали в региональной администрации.

Более 700 волонтёров и участников мотоклуба "Дом" высаживают деревья для замены саженцев, пострадавших от пала травы, восстанавливают стенд, выкапывают минерализованную полосу.

Сосны в форме букв ИСКРА были высажены волонтерами в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда в память о наступательной военной операции. Во время пала травы в этом году погибло около 400 саженцев.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: администрация Ленобласти