В Петербурге появился один из самых больших геоглифов в России

Геоглиф был построен в рамках подготовки к ПМЭФ-2023 и второму саммиту "Россия–Африка".

На Пулковских высотах создали один из самых больших геоглифов в России в виде надписи "Я люблю Петербург". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Геоглиф спроектировали сотрудники компании "Грузовой универсальный терминал": инженер Данила Семенов и дизайнер Дарья Кортина. Высота геоглифа 57 метров, длина – 550. Надпись сделана из специализированной ткани, прикрепленной к земле. Символ "сердце" имеет ночную подсветку по контуру.

Геоглиф был построен в рамках подготовки к ПМЭФ-2023 и второму саммиту "Россия–Африка".

Геоглиф – рукотворное создание геометрической формы или изображение на земле.

В мае на Синявинских высотах высадили геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен. Слово "ИСКРА", высаженное из 1,5 метровых сосен, будет видно с высоты птичьего полёта.

Фото: Смольный