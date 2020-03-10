На месте строительства Южной широтной магистрали высадили 50 яблонь в рамках акции "Аллея Памяти"

Магистраль хранит память о подвиге советского солдата.

В Петербурге в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на месте строительства Южной широтной магистрали прошла акция "Аллея Памяти", в рамках которой высадили дополнительно 50 яблонь. Теперь аллея насчитывает 93 дерева, сообщили в Смольном.

Магистраль хранит память о подвиге советского солдата. В годы войны на Пулковских высотах проходил один из рубежей обороны Ленинграда, отсюда же начиналось освобождение Пушкина и Павловска.

С 2020 по 2024 годы были обнаружены останки 43 красноармейцев: первые 43 яблони посадили в прошлом году. Также участники акции отдали дань памяти героям-дорожникам, трудившимся на фронте и в тылу.

Ранее мы рассказывали о том, что акция "Бессмертный полк в воздухе" состоялась в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного