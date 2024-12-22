Площадь Мемориального комплекса на Пулковских высотах решили увеличить

Весной 2026 года планируется приступить к первому этапу строительства.

На заседании рабочей группы по созданию мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве, было принято решение о поэтапном увеличении границ парка и внесении изменений в градостроительную документацию. Об этом сообщили в Аппарате руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко.

Комплекс будут возводить поэтапно:

– сначала будет благоустроена территория вдоль Петербургского шоссе;

– затем будет проведен капитальный ремонт Дамбы Пулковского водохранилища и благоустройство территории вокруг водохранилища;

– третьим этапом станет благоустройство комплекса "Зеленый пояс Славы" на Пулковском шоссе.

Весной 2026 года планируется приступить к первому этапу строительства.

Мемориал построят на месте бывшей линии фронта. Центральная часть комплекса разместится на безымянной высоте, которая возвышается над окружающей местностью примерно на 10 метров. Это место выбрано не случайно — рядом находятся захоронения погибших воинов: красноармейцев, моряков-краснофлотцев и бойцов народного ополчения.

