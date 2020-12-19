Петербуржцам показали проект мемориала в честь Ленинградской битвы

Он будет возведен на Пулковских высотах.

Мемориальный комплекс, посвященный битве за Ленинград, который будет возведен на Пулковских высотах, будет создан в соответствии с концепцией архитектурного бюро "Интерколумниум". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил жителям города референсы лучшего эскизного проекта, выбранного по итогам конкурса.

По словам градоначальника, строительство мемориала начнётся в ближайшее время, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"При выборе облика будущего мемориала мы советовались с петербуржцами, учитывали пожелания ветеранов и блокадников2 Александр Беглов

Специалисты выбрали проект с монументом Ленинградской битвы, от которого лучами расходятся шесть Аллей Славы. Каждая из аллей будет названа в честь фронтов, участвовавших в боях за город на Неве.

Ранее Piter.TV сообщал, что благоустройство правого берега реки Коваши завершили в Сосновом Бору.

Фото: Пресс-служба архитектурного бюро "Интерколумниум"