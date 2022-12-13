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На Синявинских высотах высадили геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен

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Слово "ИСКРА", высаженное из 1,5 метровых сосен, будет видно с высоты птичьего полёта. 

Александр Дрозденко и областные НКО высадили на Синявинских высотах геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда знаменитую наступательную операцию советских войск увековечили на средства гранта губернатора Ленобласти, при поддержке регионального комитета общественных коммуникаций, в рамках акции "Сад памяти". Слово "ИСКРА", высаженное из 1,5 метровых сосен, будет видно с высоты птичьего полёта. 

В этом году мы совместили Всероссийскую акцию "Сад памяти" с еще одной региональной инициативой, которую проводят наши волонтеры на грант губернатора Ленинградкой области, — это посадка деревьев в форме геоглифа. Мы высадили деревья, которые посвящены операции "Искра".

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Вместе с главой региона в акции участвовали волонтеры, представители НКО Ленинградской области и ветеранского сообщества, а также местные жители.

Фото и видео: администрация Ленобласти 

Теги: геоглиф, сад памяти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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