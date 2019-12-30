Петербуржцев отправили в суд за осквернение геоглифа древнего пришельца в Чили

Им выписали штраф на сумму около миллиона рублей и запретили выезжать из страны 2 месяца. Позже выяснилось, что пару осудили незаконно, так как не предоставили переводчика.

Пару из Петербурга, Анастасию и Петра, задержали в Чили за осквернение памятника истории – Гиганта Тарапаки из пустыни Атакама, который представляет собой геоглиф, то есть нанесённый на землю/песок рисунок. Об этом девушка написала в Instagram.

Местные историки утверждают, что этому рисунку около девяти тысяч лет, поэтому его охраняют со всей строгостью. Анастасия поднялась к холму и запечатлела ногу Тарапаки. За это Анастасию и её молодого человека прямиком в наручниках отравили в суд.

Анастасия в своём посте утверждает, что поле выглядит так, будто по нему уже ходили другие туристы, рядом даже были следы от шин, хотя там запрещается ездить, копать и мусорить. О том, что там нельзя ходить, предупреждения не было.

В суде к паре приставили испаноговорящего адвоката. Сами петербуржцы по-испански не разговаривают и переводчика им не предоставили. Анастасия отмечает, что они общались с консулом, но вначале он сказал, что "не вы первые – не вы последние". А через несколько часов паре сказали, что им могут выписать штраф до миллиона рублей и запретят выезжать из Чили 2 месяца. Консул удивился такому решению.

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Фото: Instagram/ ixposito