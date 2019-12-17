Иностранцы выяснили, почему некоторые статуи остались в каменоломне.

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи. По мнению археологов из США, Новой Зеландии и Чили статуи сохраняли плодородие земель. Такие результаты опубликованы в пресс-релизе на Phys.org.

В это верили древние рапануйцы, которые жители на данной территории. Исследователи изучили два моаи, которые находятся в каменоломнях вулкана Рано-Рараку. Он является источником материала для 95% каменных истуканов на острове (около тысячи образцов).

Анализ почвы показал, что раньше там выращивали бананы, батат и колоказию. Грунт оказался богат глиной. Вулкан являлся центром сельскохозяйственной деятельности, на это также указывает его размещение. Там же находились источники пресной воды. работы в каменоломне позволяли населению улучшить качество почвы и качество производства продуктов питания. Обнаруженные там каменные статуи не должны были транспортироваться. Они предназначались, чтобы остаться там. Они служили "охранниками" природы карьера.

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Видео: YouTube/Enrique Álex