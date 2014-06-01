Сотрудники ГИБДД Петербурга нашли у водителя-рецидивиста наркотики в машине

Направлено в суд уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения), части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным ведомства, обвиняемый, имея административному наказанию за управление в состоянии опьянения, в июле в связи был остановлен сотрудниками ГИБДД на Таллинском шоссе. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования.

В салоне автомобиля обвиняемого обнаружены и изъяты наркотики.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд.

Ранее сообщалось, что осужден петербуржец, который закапывал наркотики на железной дороге.

Фото: Piter.TV

