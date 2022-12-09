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Осужден петербуржец, который закапывал наркотики на железной дороге
Сегодня, 13:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Осужден петербуржец, который закапывал наркотики на железной дороге

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Чтобы сбыть наркотик обвиняемый оборудовал девять тайников-закладок на территории перегона станций Купчинская – Среднерогатская.

В Петербурге осужден местный житель за покушение на незаконный сбыт наркотических средств на железнодорожном перегоне. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фрунзенский районный суд установил, что молодой человек через интернет-мессенджер получил сведения о месте хранения партии наркотического средства массой более 49 грамм.

Чтобы сбыть наркотик обвиняемый оборудовал девять тайников-закладок на территории перегона станций Купчинская – Среднерогатская в Петербурге.  Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции.    

Мужчина проведёт 3 года в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: наркотики, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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