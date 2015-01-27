Петербуржец предстанет перед судом за попытку сбыта 49 грамм наркотиков

В Петербурге перед судом предстанет местный житель за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении петербуржца, который покушался на сбыт наркотиков на объектах ж/д транспорта.
По версии следствия, молодой человек через интернет-мессенджер получил от неустановленного лица сведения о месте хранения оптовой партии наркотического средства массой более 49 граммов.
С целью сбыта он оборудовал 9 тайников-закладок на территории перегона железнодорожных станций Купчинская – Среднерогатская, однако его действия пресекли сотрудники транспортной полиции.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд Петербурга.
Ранее в Петербурге 13-летняя школьница отравилась мефедроном.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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