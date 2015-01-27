Петербуржец предстанет перед судом за попытку сбыта 49 грамм наркотиков

Он оборудовал девять закладок на территории перегона железнодорожных станций Купчинская – Среднерогатская.

В Петербурге перед судом предстанет местный житель за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении петербуржца, который покушался на сбыт наркотиков на объектах ж/д транспорта.

По версии следствия, молодой человек через интернет-мессенджер получил от неустановленного лица сведения о месте хранения оптовой партии наркотического средства массой более 49 граммов.

С целью сбыта он оборудовал 9 тайников-закладок на территории перегона железнодорожных станций Купчинская – Среднерогатская, однако его действия пресекли сотрудники транспортной полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд Петербурга.

Ранее в Петербурге 13-летняя школьница отравилась мефедроном.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура