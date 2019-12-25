В Петербурге 13-летняя школьница отравилась мефедроном

По предварительной информации, подросток употребляет наркотик на протяжении девяти месяцев.

В Петербурге 13-летняя школьница попала в больницу в состоянии средней степени тяжести из-за отравления мефедроном. Об этом стало известно Piter.tv.

По месту жительства на Морской набережной школьница употребила мефедрон и получила отравление. Она была госпитализирована в больницу.

По предварительной информации, подросток употребляет наркотик на протяжении девяти месяцев. Проводится проверка по данному факту.

Ранее в Зелёной Роще полиция ликвидировала нарколабораторию по производству "солей".

Фото: Piter.tv