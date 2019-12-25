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В Петербурге 13-летняя школьница отравилась мефедроном
Сегодня, 9:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 13-летняя школьница отравилась мефедроном

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По предварительной информации, подросток употребляет наркотик на протяжении девяти месяцев.

В Петербурге 13-летняя школьница попала в больницу в состоянии средней степени тяжести из-за отравления мефедроном. Об этом стало известно Piter.tv.

По месту жительства на Морской набережной школьница употребила мефедрон и получила отравление. Она была госпитализирована в больницу.

По предварительной информации, подросток употребляет наркотик на протяжении девяти месяцев. Проводится проверка по данному факту.

Ранее в Зелёной Роще полиция ликвидировала нарколабораторию по производству "солей".

Фото: Piter.tv

Теги: мефедрон, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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