В Петербурге 13-летняя школьница отравилась мефедроном

В Петербурге 13-летняя школьница попала в больницу в состоянии средней степени тяжести из-за отравления мефедроном. Об этом стало известно Piter.tv.
По месту жительства на Морской набережной школьница употребила мефедрон и получила отравление. Она была госпитализирована в больницу.
По предварительной информации, подросток употребляет наркотик на протяжении девяти месяцев. Проводится проверка по данному факту.
Ранее в Зелёной Роще полиция ликвидировала нарколабораторию по производству "солей".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все