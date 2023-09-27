В Зелёной Роще полиция ликвидировала нарколабораторию по производству "солей"

Возбуждено два уголовных дела.

Полиция Петербурга ликвидировала нарколабораторию в частном доме в поселке Зеленая Роща Ленинградской области. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали 43-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который организовал подпольное производство синтетического наркотика ("соли").

В ходе обыска в доме мужчины были обнаружены и изъяты семь канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом около 150 литров, лабораторная посуда и оборудование, реактор, верховая мешалка, электронные весы, больше полкилограмма готовой "соли", а также различные жидкости и порошкообразное вещество.

В ходе личного досмотра у задержанного изъято 2,04 грамма запрещенного вещества, а в салоне его автомобиля оперативники обнаружили еще 35,66 грамм наркотиков.

Возбуждено два уголовных дела.

В Ленобласти юноша предстанет перед судом за склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетней.

Фото и видео: МВД