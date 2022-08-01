Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

Сейчас иностранный гость находится в Приморье.

Железнодорожный состав, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен был приехать в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, прибыл в Приморский край. Об этом рассказали местные журналисты. В социальных сетях распространился ролик с прибытием поездка. В кадре видно, что локомотив РЖД везет поезд с зелеными вагонами и желтой полосой (на такой же поезд сел Ким Чен Ын, как показывало на фото ЦТАК). В текущий момент железнодорожный состав перебрался через реку Раздольную и поехал в северном направлении.

Напомним, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян на специальном поезде 10 сентября во второй половине дня. Северокорейского лидера сопровождают дополнительно представители партии КНДР, правительства и вооруженных сил страны. По предварительным сведениям, 13 сентября должна состояться встреча иностранца с российским президентом Владимиром Путиным.

Песков не стал комментировать данные NYT о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в России.

Фото и видео: Telegram / SHOT