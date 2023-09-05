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Песков не стал комментировать данные NYT о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в России

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В Кремле оценили материал издания The New York Times.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам в ходе регулярного брифинга от 5 сентября данные американского издания The New York Times о планах лидера КНДР Ким Чен Ына в скором времени посетить Владивосток и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. 

Нет, не можем. У нас нечего вам сказать по этой теме.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Таким образом сотрудник Кремля ответил на просьбу подтвердить факт того, что такая встреча на высшем уровне готовится.  Ранее NYT со ссылкой на собственные источники из числа американских чиновников и международных союзников написала о том, что лидер Северной Кореи планирует в сентябре посетить Россию. Якобы иностранный политик хочет увидеться с российским коллегой в середине месяца. Также мероприятие может состояться в Москве или космодроме "Восточный".

Песков: Москва не согласна с высказываниями Пашиняна.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: the new york times, дмитрий песков, ким чен ын, кндр, кремль, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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