Песков: Москва не согласна с высказываниями Пашиняна

В Кремле оценили высказывание армянского политика по поводу Южного Кавказа.

Москва не согласна с высказываниями армянского премьер-министр Никола Пашиняна. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 сентября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал прессе высказывание иностранного политика о том, что российские силы должны будут покинуть территорию Южного Кавказа. Политик из Еревана обвинил коллег из РФ в отдалении от региона. Однако в Кремле считают, что страна наоборот, не хочет, да и не может покинуть территорию.

С этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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