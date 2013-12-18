Песков переадресовал вопросы об атаке беспилотников на Псков в Минобороны

В Кремле оценили ночную атаку дронов по российскому региону.

Официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков предложил задать министерству обороны вопросы, касающиеся атаки украинских беспилотников на Псков. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 сентября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник отреагировал на просьбу СМИ оценить утверждения киевского режима о том, что атака якобы проводилась с российской территории.

Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля.

Напомним, что в ночь на 30 августа беспилотные летательные аппараты совершили атаку на аэропорт города Псков. В результате несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 были повреждены, на территории воздушной гавани был зафиксирован пожар.

Песков заявил, что Россия и КНДР контактируют на разных уровнях.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ