Песков заявил, что Россия и КНДР контактируют на разных уровнях

В Кремле рассказали о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.

В Кремле заявили, что Россия и КНДР контактируют на разных уровнях. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 31 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-сектетарь отметил, что такие связи будут развиваться и дальше. Он напомнил, что говорит о взаимоуважении и добрых связях между государствами. Таким образом чиновник прокомментировал высказывания со стороны Вашингтона о том, что политические лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын якобы обменялись письмами.

Мы имеем в виду развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков.

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