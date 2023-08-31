Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков

В Кремле оценили инфляцию в стране.

Тема поста цен на продукты питания и товары в стране постоянно находится в поле зрения российского президента Владимира Путина. При этом глава государства постоянно обсуждает ее с кабинетом министров. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 31 августа сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция, вы знаете, она чуть-чуть выше сейчас целевого уровня, но, тем не менее, все равно речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков считает преждевременным называть дату визита Путина в Китай.

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